“L’overtourism è da attenzionare, ma questa parola a noi non piace”. Gianluca Caramanna, responsabile turismo di Fratelli D’Italia e consigliere del Ministro del Turismo, è intervenuto ancora una volta sul problema del sovraffollamento delle città italiane. Parlando a Largo Chigi, format di The Watcher Post, Caramanna ha sottolineato come, nel periodo pandemico e post pandemico, si sia capita l’importanza del turismo. “Bisogna piuttosto pensare a modelli di turismo, a come controllare i flussi e attrarre turismo di qualità, destagionalizzando”.

Il diritto ai viaggi e il bisogno di garantire accessibilità ai turisti saranno i temi del prossimo Seminario Internazionale sul Diritto del Turismo dell’Organizzazione Mondiale del Turismo. “Per l’Italia - ha continuato Caramanna - siamo i primi a immaginare una cabina di regia che uniformi le norme, come ad esempio sul Codice unico nazionale. Inoltre stiamo lavorando sulle classificazioni. E la tassa di soggiorno deve essere la stessa ovunque”.