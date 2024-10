Cinecittà World, il parco divertimenti a tema cinematografico alle porte di Roma, inaugura l’Halloween più lungo d’Italia e avvia la fase due di sviluppo: “Abbiamo registrato una stagione ottima – ha dichiarato Stefano Cigarini, amministratore delegato del parco -, e ancora una volta dimostriamo che la nostra crescita rispetto agli altri competitor nazionali, è superiore e costante”.

La grande area dei divertimenti, già quest’anno si era divisa in tre: Cinecittà World, Aqua World e Roma World. “Per il parco divertimenti abbiamo preparato la più lunga festa di Halloween, che durerà tutto il mese di ottobre con 17 attrazioni a tema e un gran finale la notte del 31”. Inoltre durante questo periodo sarà possibile prenotare l’escape room, un’intera notte nel bosco di 150 ettari adiacente il parco, con oltre 40 figuranti.

Mentre è partito l’ampliamento dell’Aqua World, con il raddoppio dell’area attuale già dalla prossima estate, il gruppo si concentra ora su Roma World, lo spettacolo dal vivo ambientato nella Roma antica. 72 repliche estive, di cui 61 sold out con un pubblico in prevalenza fatto da stranieri. Cinecittà spa punta soprattutto su questo segmento di pubblico per avviare la seconda fase di sviluppo.

Entro 18 mesi le maestranze della vetroresina daranno vita infatti alla più grande ricostruzione di Roma imperiale, a dimensioni umane, mai vista. “Vogliamo dimostrare al pubblico come erano pieni di vita quei monumenti visti durante il giorno nella Capitale”, ha precisato l’ad. Ma in realtà l’obiettivo è più ardito. Lo sviluppo completo prevede infatti di ricostruire, nei 150 ettari adiacenti il parco sulla Pontina, l’intero impero. “Camminare nel bosco e arrivare in Gallia o traversare il mare e approdare in Egitto, compreso un albergo da 150 stanze. Ma per ora dobbiamo reperire fondi. Siamo rimasti gli unici in questo ambiente ad avere un capitale interamente italiano”.