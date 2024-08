Concessioni balneari, venerdì ombrelloni chiusi: stabilimenti in sciopero

Ombrelloni chiusi in spiaggia venerdì 9 agosto. Su iniziativa di Fipe Confcommercio e Fiba Confcommercio i balneari hanno organizzato uno sciopero per chiedere al Governo un intervento chiarificatore sulle concessioni demaniali marittime.

Gli stabilimenti apriranno perciò gli ombrelloni con due ore di ritardo e, in mancanza di un responso da parte di Palazzo Chigi, la protesta, secondo quanto riporta Corriere della Sera, potrebbe ripetersi anche lunedì 19 agosto.

Il nodo sono le prime aste previste per gennaio del 2025. Non sono ancora chiare le modalità e alcuni enti locali si stanno muovendo in autonomia.