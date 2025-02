Dallo sport al Giubileo: Torino cresce grazie ai grandi eventi

Sono gli appuntamenti internazionali il motore dell’incoming per Torino. “Il turismo in città - fa notare l’assessore ai Grandi eventi della Città di Torino, Domenico Carretta - ha numeri in forte crescita e il titolo di Capitale europea del turismo Smart è un riconoscimento ai nostri sforzi per rendere la città sempre più attrattiva a livello internazionale. I grandi eventi - aggiunge - rappresentano un volano per il turismo e un’opportunità per mettere in luce le eccellenze gastronomiche e culturali della nostra città. Torino non è solo un palcoscenico di eventi, ma anche una città che sa coinvolgere cittadini e turisti con un’atmosfera unica e coinvolgente”.

“I dati dimostrano che a Torino e in Piemonte quello tra grandi eventi e turismo è un connubio vincente sul quale continuare a investire - dichiarano gli assessori regionali Marina Chiarelli al Turismo, sport e Cultura e Andrea Tronzano alle Attività Produttive -. L’outdoor, la cultura, gli appuntamenti internazionali, le eccellenze territoriali e il patrimonio enogastronomico compongono un mix di rilevanza per il posizionamento del Piemonte a livello mondiale”. L’anno per la città, come spiegato alla Bit, è iniziato con i FISU World University Winter Games, che hanno portato a Torino e nelle vallate olimpiche oltre 2500 atleti universitari provenienti da tutto il mondo. Proseguirà dal 12 al 16 febbraio con le Frecciarossa Final Eight di basket, che per il terzo anno consecutivo trasformeranno la città nella capitale italiana della pallacanestro.

Eccellenze enogastronomiche e appuntamenti religiosi

A febbraio e marzo i riflettori saranno poi puntati sulle eccellenze enogastronomiche del territorio: il Salone Del Vermouth (22/23 febbraio) al Museo del Risorgimento e CioccolaTò Sua Eccellenza è il Cioccolato (dal 27 febbraio al 2 marzo), che torna con un format rinnovato e in una nuova e suggestiva location, piazza Vittorio Veneto, con numerosi appuntamenti ospitati anche in sedi museali e palazzi storici.

Dall’8 al 16 marzo Torino - insieme ai comuni di Sestriere, Bardonecchia e Pragelato - sarà poi il palcoscenico degli Special Olympics World Winter Games, il più importante evento sportivo al mondo per atleti con disabilità intellettive, con 1.500 atleti provenienti da 103 Paesi. A seguire, domenica 9 marzo si camminerà e si correrà per la ricerca sulla salute e sul cancro con Just The Woman I Am (28mila i partecipanti nel 2024), e con la Deejay Ten (domenica 23 marzo) che coinvolgerà migliaia di partecipanti nel percorso di 10 km per le vie del centro, a suon di musica.

Dal 26 al 30 marzo ritorna la manifestazione Biennale Democrazia, che con il titolo Guerre e Paci sarà dedicata alle tematiche del conflitto, alla violenza e alla guerra.

Tra i numerosi altri appuntamenti dell’anno da segnalare, dal 28 aprile al 5 maggio, un’Ostensione speciale della Sindone per i giovani, nell’ambito del Giubileo 2025.