Emilia-Romagna, arrivi e presenze in aumento

Continua la crescita del turismo in Emilia-Romagna. Nei primi 10 mesi dell’anno la Regione ha registrato arrivi in aumento del 2% e presenze a +3,1%.

La crescita, confermando il trend di gran parte della Penisola, viene trainata soprattutto dagli stranieri, che hanno fatto segnare un +8% degli arrivi e un +9,3% per i pernottamenti. Gli arrivi dall’Italia invece segnano una leggera flessone (-0,4%) e una lieve crescita per le presenze (+0,6%).

Come riporta ansa.it, per quanto riguarda le destinazioni le località collinari segnano una decisa crescita per arrivi (+ 6,8%) e presenze (+7,2%). Segno più anche per le località termali (+3,3% per gli arrivi e +5,1% per le presenze). La Riviera registra un +2% per quanto riguarda gli arrivi e +2,5% per i pernottamenti.