Emilia-Romagna, in arrivo fondi per le strutture ricettive

La Regione Emilia-Romagna prepara il 2026 del turismo con una strategia di rafforzamento sostenuta da risorse complessive pari a circa 34 milioni di euro tra spesa corrente e investimenti, con incrementi mirati su alcune linee chiave.
Tra queste spicca il bando Eureca, in apertura a breve, finanziato con 11 milioni di euro e destinato alla riqualificazione delle strutture ricettive, con un effetto leva stimato in oltre 60 milioni di euro di investimenti complessivi.
Sul fronte della promozione diventano strutturali i fondi per Apt e destinazioni turistiche, con 18,4 milioni di euro stanziati per il solo 2026 per rafforzare pianificazione e continuità delle azioni.
A questi si aggiungono oltre 3 milioni di euro, assegnati tramite bandi, per sostenere la promo-commercializzazione di imprese ed enti locali. Un impianto integrato che punta su destagionalizzazione, grandi eventi, accessibilità e filiere locali per rendere la regione più competitiva.
