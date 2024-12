Federterme: “Numeri record nel termale per Natale e Capodanno”

Si prevedono numeri record nel termale per le feste. Secondo i dati appena diffusi da Federterme, per il periodo compreso tra il 21 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025 si stima una spesa complessiva nel comparto di oltre 100 milioni di euro, in forte crescita rispetto allo scorso anno.

Gli hotel termali italiani si apprestano a ricevere circa 500 mila presenze turistiche.

Le terme sono la scelta più gettonata per soggiorni ad alta intensità di benessere, per una spesa media giornaliera stimata tra i 170 e i 200 euro.

A trainare la domanda ci sono le prestazioni di wellness, prevenzione e trattamenti estetici, che rappresentano il cuore dell’offerta termale. “La stagione natalizia 2024-2025 conferma il ruolo strategico delle terme nell’industria turistica italiana - commenta Federterme Confindustria in una nota -. Non solo un luogo di relax e di cura, ma un simbolo di uno stile di vita orientato alla cura di sé e al benessere. Questo successo è il risultato di un’offerta sempre più innovativa e di qualità, capace di intercettare le nuove tendenze e le esigenze dei viaggiatori moderni”.