Il Garante: “In caso di sciopero fasce di garanzia anche per i treni regionali”

Fasce di garanzia in caso di sciopero anche per i treni regionali. A stabilirlo è stato il Garante degli scioperi, che nella nuova regolamentazione ha introdotto un sistema di fasce di garanzia anche nei giorni festivi, così come già avveniva per i treni a lunga percorrenza.

In caso di agitazioni, quindi, anche i convogli regionali dovranno rafforzare il livello di servizi minimi garantiti, soprattutto nelle fasce orarie 7-10 e 18-21.

Soddisfazione è stata espressa da Assoutenti, che ritiene che con questa scelta siano state eliminate ingiuste disparità di trattamento tra passeggeri ferroviari.