Il Mare Italia conosce una nuova giovinezza, ma il caro prezzi ne ha cambiato modalità di fruizione e vendita. La tendenza è in atto da diversi anni, ma nelle ultime 2 stagioni il mare nostrano si è trasformato radicalmente.

A restituire alle nostre spiagge una nuova identità, ha contribuito non poco il caro voli. L’aumento delle tariffe aeree ha infatti scoraggiato chi prima puntava su sabbie più esotiche, e ha fatto in modo che gli italiani guardassero di nuovo le nostre coste e isole.

Una nuova offerta

Ma l’inflazione ha fatto emergere nuove esigenze da parte dei consumatori, che sono quindi sempre più alla ricerca di soluzioni economiche, ma comunque in grado di offrire esperienze di qualità.

“Consapevoli dell’evoluzione delle esigenze della clientela, l’azienda si è adattata offrendo soluzioni di soggiorno più flessibili che superino i tradizionali pacchetti di 7 o 14 notti, garantendo molteplici opzioni di volo oltre ai charter e potenziando i collegamenti via traghetto per la Sardegna”, ha dichiarato Isabella Candelori, Direttrice Commerciale Valtur.

Stefano Pompili, co ceo di Veratour, aggiunge: “L’aumento dei prezzi ha reso gli italiani sempre più esigenti, non solo in termini di comfort, ma anche di esperienza complessiva. I clienti non si accontentano più di una semplice vacanza al mare, ma cercano un’offerta che garantisca servizi eccellenti, ambienti curati nei dettagli e la certezza di non incorrere in costi nascosti”.

La trasformazione dei prezzi

Il caro prezzi legato ad inflazione e costi dell’energia ha infatti toccato inevitabilmente anche il nostro Paese. “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento dei prezzi delle proposte rivolte alle famiglie che pensano alle proprie vacanze in Italia”, ha confermato Marco Strazzullo direttore commerciale SoFly.

“Il mare Italia ha subito un aumento significativo dei prezzi, che sta influenzando la pianificazione delle vacanze per molte persone. L’inflazione e l’aumento dei costi energetici hanno portato a rincari anche per i servizi turistici”, ha aggiunto Federica Amato, amministratrice di Atelier Vacanze.

Sul fronte delle destinazioni, emergono anche alcune novità, come afferma Marco Rosselli, responsabile commerciale di Napoleon Tour Operator: “Notiamo con piacere che anche la Corsica è tornata ad essere una meta molto richiesta dopo un rallentamento legato al periodo Covid. Gli hotel stanno andando bene, mentre gli appartamenti, in alcune aree, sono un pò più lenti a partire”.