Giuseppe Arena non si arrende. Anzi non si è mai arreso con la sua Arenaways. Vettore ferroviario che qualche stagione fa cercò di fare concorrenza a Trenitalia, ma con scarso successo e frenato da mille pastoie burocratiche. Ora ci riprova mettendo in campo anche il figlio Matteo, ceo della società che possiede il brand Arenaways.

In questo caso, secondo alcune testate di Torino, vuole andare a ridare vita ad alcune tratte regionali fantasma per poi allargarsi a linee interregionali. Stando a quanto scrive Torino Cronaca in un lungo servizio, il prossimo 7 gennaio 2025 i treni di Giuseppe Arena serviranno la linea Savigliano-Cuneo.

Nelle ultime ore si è, inoltre, appreso che anche le ferrovie spagnole Renfe avrebbero intenzione di aprire linee in Italia e per questo pare che vogliano sedersi più presto al tavolo delle trattative con la famiglia Arena. Questo per sfruttare un vettore già esistente che vanta alcune concessioni regionali. Il salto verso tratte a maggiore redditività potrebbe così presentarsi facilitato. (r.v.)