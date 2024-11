“Il tema è gestire il turismo e non subirlo. Per questo abbiamo pensato di adottare un approccio integrato e di lanciare un lavoro di pianificazione, anche per prevenire una serie di fenomeni”. Così il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, racconta a TTG Italia i motivi alla base delle 11 proposte lanciate nel settembre scorso per creare un turismo più sostenibile.

“Per noi il problema principale è, ovviamente, quello della congestione della località in alcuni momenti dell’anno e persino della giornata, una situazione che rende poco godibile la destinazione per i turisti stessi, oltre che provocare problemi di gestione di tutte le componenti, dal traffico all’accesso ad attrazioni e servizi”. Per questo, il comune attraverso la Dmo Visit Amalfi ha iniziato un percorso partecipato con gli operatori, con i quali si sono decise alcune azioni strategiche.

Prima fra tutte, l’eliminazione dei parcheggi dei bus turistici. L’accesso principale ad Amalfi, oggi, è quello via mare, con tutto un altro tipo di impatto sul territorio.

“Anche qui, l’azione è da perfezionare – spiega il sindaco -. Il molo deve essere trasformato in vero terminal, con indicazioni chiare e spazi ben definiti. Bisogna tenere presente che nel corso di ogni stagione dal molo di Amalfi transita ormai un milione di persone”.

Nel mentre, si sono aperte le trattative con gli operatori turisti per modificare gli orari delle visite dei gruppi turistici, per permettere alla città di essere meno affollata. “Nelle 11 azioni proposte ci sono anche suggerimenti che abbiamo ricavato da altre località, come ad esempio il galateo del turista, che molto fa discutere. Non si tratta di un nuovo sistema di divieti – spiega Milano – ma un modo per informare i turisti su usi, costumi e modus vivendi degli amalfitani, perché la loro vacanze sia più gradevole e non si verifichino episodi spiacevoli o emergano sentimenti antituristici”.

In più, anche da Amalfi emerge la richiesta di avere più potere nei confronti dell’extralberghiero. “Una gestione equilibrata di nuove aperture porta vantaggi a tutti, anche agli imprenditori” conclude il sindaco.