È stato prorogato al 12 settembre il termine ultimo per presentare le domande per accedere al fondo FRI-Tur, l’incentivo dedicato a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Si rivolge a investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, con un focus su interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche e altri ambiti in grado di rafforzare la competitività delle imprese e di facilitare il raggiungimento di nuovi standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025.

La dotazione è di 780 milioni di euro, di cui 180 milioni stanziati per il contributo diretto alla spesa e 600 milioni per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

La domanda, che poteva essere presentata a partire dal 1 luglio 2024, ora è accettata fino al 12 settembre prossimo. Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di una identità digitale (Spid, Cie, Cns), accedere all’aerea riservata del sito del Ministero del Turismo dedicato a FRI-Tur e compilare i moduli.

L’incentivo è gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero per il Turismo.