Arriva in concomitanza con il 75esimo anniversario delle relazioni bilaterali tra Italia e Indonesia, ma soprattutto in virtù del deciso aumento della domanda di viaggi per turismo verso la Penisola, il nuovo centro di domande per i visti turistici inaugurato a Jakarta. Uno spazio che consentirà anche di dare largo alla promozione del Belpaese nei suoi diversi aspetti. Il centro verrà gestito da Vfs Global e sarà a disposizione anche dei viaggiatori di Timor Est oltre a quelli indonesiani.

“In questo modo, intendiamo soddisfare le richieste dei cittadini indonesiani e di Timor Est che, in numero sempre crescente, desiderano recarsi in Italia per turismo, affari, lavoro o motivi religiosi - ha spiegato, Ambasciatore d’Italia in Indonesia Benedetto Latteri -. All'interno del Centro è stato allestito uno spazio espositivo. Lo spazio è dedicato alla promozione della cultura, della lingua, dell'arte e della scienza italiana e dei prodotti made in Italy, e ci darà un'altra bella opzione per le nostre attività di diplomazia economica qui a Jakarta”.