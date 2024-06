Intesa Sanpaolo: 8 miliardi per le imprese del Lazio

Arrivano 8 miliardi per le imprese del Lazio, anche quelle del turismo, grazie al programma ‘Il tuo futuro è la nostra impresa’ lanciato da Intesa Sanpaolo, che a livello nazionale mette a disposizione 120 miliardi fino al 2026 per accompagnare la progettualità di PMI e aziende di minori dimensioni, sistema vitale dell’imprenditoria italiana e delle filiere sui territori.

L’obiettivo del nuovo piano per la crescita e il sistema imprenditoriale è favorire nuovi investimenti per la competitività italiana accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo.

Con il nuovo programma la Banca intende accelerare i processi di trasformazione necessari per rinnovamento industriale, transizione energetica e digitale delle imprese, facilitando l’accesso alle nuove misure del PNRR, intervenendo su tre ambiti prioritari: Transizione 5.0 ed Energia, Sviluppo estero e nuovi mercati e Progresso digitale e Sicurezza.

“Gli 8 miliardi che il programma ‘Il tuo futuro è la nostra impresa’ dedica al Lazio rappresentano un’opportunità per le imprese di piccole dimensioni per crescere in chiave digitale, energetica e sostenibile – spiega Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo -. Il nostro impegno per la crescita economica di questo territorio è certificato anche dai numeri: nel 2023 abbiamo erogato alle 85.000 imprese clienti sul territorio laziale oltre 800 milioni di euro, mentre i finanziamenti alle famiglie hanno superato quota 1,3 miliardi di euro, per un totale di oltre 2,1 miliardi di euro”.