L’estate nei borghi Bandiera Arancione tra eventi ed esperienze uniche

Si apre una stagione ricca di intrattenimento e musica nei borghi Bandiera Arancione. I comuni che hanno ottenuto il riconoscimento del Touring Club Italiano si preparano a diventare protagonisti di ‘Estate nei Borghi’, ospitando oltre 100 tra eventi, iniziative ed esperienze uniche.

La mappa completa degli appuntamenti è disponibile da oggi sul sito benvenuto.bandierearancioni.it.

Novità di quest’anno un contest fotografico - attivo da oggi, 1° luglio, fino al 31 agosto - che premierà 30 vincitori con un soggiorno per due persone in un borgo Bandiera Arancione.

Per partecipare è necessario caricare sulla pagina dedicata del sito della kermesse estiva due foto scattate in due diversi borghi Bandiera Arancione nell’estate 2024 (diversi dalla propria regione di residenza), che raccontino la vivacità dei paesi e le esperienze vissute.

Le foto verranno valutate da una giuria di esperti.

“L’invito che vogliamo fare a tutti, con la campagna #EstateNeiBorghi, è quello di immergersi nell’atmosfera e vivere a pieno le emozioni che questi luoghi sanno offrire, senza rinunciare al divertimento e alla curiosità di vivere esperienze insolite - spiega Isabella Andrighetti, responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali TCI - Scegliere un paese Bandiera Arancione, come meta o tappa di un viaggio per le proprie vacanze estive, non solo permetterà di scoprire tesori nascosti dell’entroterra del nostro Paese, ma è una scelta di viaggio responsabile che contribuirà a sviluppare un turismo sostenibile, supportando territori che si impegnano, da sempre, nella tutela delle proprie tradizioni, dell’ambiente che li ospita e delle comunità che li abitano”.