L’Italia dei vip: ecco dove vanno le celebrità

L’Italia si riconferma al centro delle preferenze per l’estate di vip e celebrità. Kylie Jenner, una delle influencer più seguite al mondo, ha iniziato la sua vacanza italiana in Toscana, dove ha soggiornato insieme alla sorella Khloé Kardashian. Dopo aver esplorato l’outlet The Mall e partecipato ai festeggiamenti per il trentesimo anniversario di carriera di Andrea Bocelli, Kylie Jenner si è trasferita a Venezia con la famiglia.

Sofia Vergara, nota per il suo ruolo in Modern Family, ha scelto Forte dei Marmi come destinazione. Tra i suoi giri in Italia, ha avuto modo di incontrare cantante Eros Ramazzotti e anche lei ha assistito a un concerto di Andrea Bocelli.

Come riporta 105.net, Gwyneth Paltrow ha esplorato diverse località italiane, iniziando con un soggiorno sull’isola d’Elba e poi dirigendosi verso l’Umbria.

Will Smith, invece, ha raggiunto l’Italia per partecipare a eventi musicali di grande rilievo. Anche lui era presente ad uno dei concerti di Andrea Bocelli ed era tra il pubblico a uno spettacolo dei Coldplay a Roma.

David e Victoria Beckham hanno scelto la Sardegna per il loro soggiorno estivo. I Beckham, che stanno per celebrare il 25° anniversario di matrimonio, sono stati avvistati su uno yacht insieme ai loro figli.

Jennifer Lopez ha optato per la Costiera Amalfitana, mentre Margot Robbie ha trascorso un po’ di tempo nel nostro Paese prima di dirigersi verso Wimbledon.

Anche Katy Perry e Orlando Bloom hanno visitato l’Italia, scegliendo Porto Cervo con la figlia Daisy Dove prima di proseguire verso la Costa Azzurra.