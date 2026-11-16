La stagione della neve in Italia: date e prezzi degli impianti

La stagione sciistica italiana sta partendo in anticipo. In qualche località, come in Val d’Aosta, il debutto c’è già stato, mentre a Madonna di Campiglio il calendario prevede un’anticipazione la terza settimana di novembre, con un primo appuntamento di apertura il 21 e 22 novembre. “Si tratta della prima tappa, e sarà aperta la zona più alta, in questo momento stiamo lavorando e siamo convinti di farcela - dice a Il Sole 24 Ore Bruno Felicetti, direttore generale Funivie Spa -. Dal 27 novembre, poi, apriremo anche le altre piste con continuità sino a due settimane dopo Pasqua”.

Il ‘numero ideale’, il tetto massimo alla vendita di skipass giornalieri nei giorni di punta, viene ampliato con l’aggiunta del ponte di Sant’Ambrogio, dal 5 all’8 dicembre. A Capodanno (dal 27 dicembre al 6 gennaio) e Carnevale (7-21 febbraio) torna l’apertura anticipata di impianti e piste, tra le 7.30 e le 8.00, senza supplementi allo skipass. Per quanto riguarda i prezzi, sottolinea Felicetti, si applica la tariffa dinamica. “I costi hanno subito un aumento del 3% per cento - sottolinea - e il prezzo dinamico va dai 59 agli 89 euro. Noi spingiamo perché si vada ad acquistare online”.

In Valle d’Aosta, invece, l’anticipazione è stata il 24 ottobre con il debutto di Breuil-Cervinia. L’attesa è adesso per il 28 novembre, con l’apertura degli altri comprensori come Pila, La Thuile, Courmayeur e Monterosa Ski. Poi, il 19 dicembre, toccherà a Torgnon, Chamois e ai comprensori minori, con possibili preaperture nelle settimane precedenti. Tra le novità di quest’anno, a Courmayeur saranno operative le due nuove telecabine da 10 posti ’Maison Vieille’ e ’Checrouit’ e a La Thuile il nuovo impianto ’Les Suches - Chaz Dura’, in grado di trasportare tremila persone all’ora.

Previsti oltre quattro mesi di attività, in Piemonte, per il comprensorio Vialattea e Bardonecchia, che inizierà a essere operativo il 5 dicembre, per una stagione che si protrarrà fino all’11 aprile 2027. Anche in questo caso gli aumenti sono compresi tra il 3 e il 4,5% nell’alta stagione. La principale novità è il rinnovamento e il potenziamento dei sistemi di innevamento programmato.

In Lombardia Bormio aprirà le piste il 4 dicembre, mentre in Friuli Venezia Giulia la stagione inizierà il 5 dicembre e terminerà il 29 marzo 2027.