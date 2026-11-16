ZEL, il marchio di Nadal, sbarca in Messico con ZEL Cozumel

ZEL, il marchio lifestyle creato da Meliá Hotels International con Rafa Nadal, sbarca in Messico con l’apertura di ZEL Cozumel, la seconda proprietà nelle Americhe dopo ZEL Punta Cana.

Nato da un importante progetto di ristrutturazione e riposizionamento dell’ex Meliá Cozumel, il resort interpreta la filosofia ‘dove lo stile di vita mediterraneo incontra l’energia caraibica’, portando sull’isola un nuovo modo di vivere l’ospitalità, tra benessere attivo, convivialità ed esperienze all’aria aperta. , ZEL Cozumel dispone di 209 camere e suite fronte mare, oltre a una selezione esclusiva di Casa ZEL, le soluzioni di categoria superiore dedicate a chi cerca soggiorni ancora più privati.

“ZEL incarna la nostra visione dell’ospitalità ispirata allo stile di vita mediterraneo: un approccio che celebra il benessere, la gastronomia e le relazioni autentiche – ha dichiarato Gabriel Escarrer, presidente e ceo di Meliá Hotels International –. Cozumel offre uno scenario naturale straordinario e una cultura vivace che si sposano perfettamente con lo spirito del nostro brand; siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti quanti di meglio ha da offrire la destinazione”.

In linea con l’attenzione di ZEL verso un benessere attivo e condiviso, il resort dispone di due piscine e di un’area wellness dedicata al relax e alla rigenerazione, la AUA Spa.

La posizione privilegiata del resort nell’area settentrionale dell’isola, a breve distanza dall’aeroporto, permette di scoprire facilmente il meglio di Cozumel: dalle spiagge e dagli ecosistemi protetti del Punta Sur Ecological Park al patrimonio archeologico di San Gervasio, fino ai ristoranti e ai negozi di San Miguel. L’isola è anche un punto di riferimento internazionale per gli appassionati di sport outdoor, grazie a competizioni come Oceanman Cozumel, Ironman 70.3, GFNY e Ironman Cozumel, che richiamano atleti e visitatori da tutto il mondo.