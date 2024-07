La star delle baby dance Daisy Dot arriva a Leolandia

Daisy Dot arriva a Leolandia. Sabato 20 luglio la nuova stella delle baby-dance accoglierà i piccoli visitatori del parco aiutandoli con balli e filastrocche a familiarizzare con l’inglese.

Nel suo evento d’esordio, Daisy Dot si esibirà due volte sul palco all’aperto di fronte alla Minitalia, cantando i suoi singoli di maggior successo, come ‘Chi chi boo!’, ‘Playing with the animals’ e il tormentone ‘Hickory dickory dock’. Dopo aver cantato e ballato, i bambini potranno incontrare la star di origine scozzese di persona, per scattare una foto ricordo sul palco.

“Siamo felici di essere il primo parco a tema in Italia ad accogliere Daisy Dot per uno spettacolo dal vivo - commenta David Tommaso, direttore marketing e vendite di Leolandia -. È un personaggio di grande successo tra i bambini, compresi i più grandicelli che vanno già a scuola e stanno imparando l’inglese, e ben rappresenta la nostra idea di intrattenimento: un’esperienza coinvolgente che, oltre a divertire, lasci qualcosa di concreto, trasmettendo valori e contenuti che possono essere funzionali al processo di crescita del bambino”.