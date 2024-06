Le novità dell’estate Itabus: oltre 2.200 collegamenti quotidiani

Oltre 4 milioni di viaggiatori trasportati in tre anni di attività e, per l’estate, un’offerta che include più di 100 località, 2200 collegamenti quotidiani e più di 500 partenze al giorno. Queste le cifre di Itabus, la società del gruppo Italo che ha ampliato la rete di collegamenti in vista dell’alta stagione con più fermate e servizi in Calabria, lungo la costa ionica collegata a città quali Salerno, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Milano).

Aumentata anche l’offerta per la Puglia, collegata con 14 viaggi al giorno per Napoli e 6 per Roma verso Bari e il Salento. Novità dell’estate i collegamenti da Napoli verso la costa garganica. Itabus, però, arriva anche in Sicilia aggiungendo al proprio network le destinazioni di Cefalù e Siracusa e introducendo anche nuovi viaggi per Taormina.

Le novità per il Nord Italia

La rete Itabus si espande anche al Nord, con novità per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto che vedono l’introduzione delle destinazioni di Jesolo, Bibione, Caorle e Lignano Sabbiadoro. La meta friulana sarà raggiungibile da Venezia Mestre, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. C’è poi Cortina, raggiungibile anche per la stagione estiva da Napoli, Roma, Firenze e Bologna.

I servizi intermodali

“Abbiamo da poco raggiunto il traguardo dei 3 anni di attività con 4 milioni di viaggiatori trasportati - rimarca afferma Francesco Fiore, amministratore delegato Itabus -. Oggi offriamo una vasta gamma di servizi, collegando tutta Italia da Nord a Sud. Per l’estate stiamo investendo su nuove connessioni e nuovi servizi intermodali con Italo, per supportare il turismo”.

Le connessioni intermodali treno più bus targate Italo-Itabus, che consentono di viaggiare con un solo biglietto su ambedue i mezzi, vedono due nuovi collegamenti intermodali per Lignano Sabbiadoro (fermate intermedie a Lido di Jesolo, Bibione e Caorle) con scalo a Venezia Mestre e 2 per Vieste (e tutta la riva garganica con scalo a Rodi Garganico e Peschici) facendo cambio tra treno e bus alla stazione di Foggia. Quattro, invece, i servizi che collegheranno il Salento da Napoli verso le mete di Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli. Nuove destinazioni in Puglia anche sulla costa adriatica, mentre sono stati confermati i servizi Italo-Itabus verso Sorrento, Pompei, Agrigento, Cortina e Palermo.