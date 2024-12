Leolandia, nel 2025 una nuova area a tema

Leolandia celebra un 2024 da record con un milione di visitatori raggiunti già a dicembre e una chiusura in crescita, grazie anche alla tematizzazione natalizia attiva fino al 6 gennaio 2025.

Per consolidare il successo, il parco annuncia un ambizioso piano di investimenti da 20 milioni di euro per sviluppare una nuova area a tema dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni. Il progetto prevede l’apertura, entro l’estate 2025, di una prima area di 20mila metri quadri con 10 attrazioni, tra cui 2 novità assolute per l’Italia.

Saranno realizzati anche un nuovo punto ristoro, street food e una zona giochi a premio. Giuseppe Ira, presidente del parco, conferma l’obiettivo di “ampliare l’offerta per le famiglie e mantenere la leadership del settore”. Leolandia proseguirà gli sviluppi nei prossimi anni, in vista del 55° anniversario nel 2026, consolidando il proprio ruolo nel panorama nazionale dei parchi a tema.