Milano, la M4 chiude per 20 giorni

Ultimo step prima dell’inugurazione ufficiale delle stazioni ancora chiuse della linea milanese della metropolitana Blu. Da venerdì 19 luglio a martedì 6 agosto, per 19 giorni consecutivi, la M4 di Milano si fermerà ancora una volta. “Sono in programma le ultime fasi di test tecnici in vista dell’apertura completa della linea”, ha indicato Atm sul proprio sito.

Come riporta Milanotoday, quello tra luglio e agosto potrebbe essere l’ultimo stop prima dell’inaugurazione completa della Blu, che passa da 8 a 21 fermate. Dal 19 luglio al 6 agosto, le metro sono sostituite dagli autobus. Di notte sono invece in servizio i bus notturni NM4.