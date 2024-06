Mitur, un nuovo programma Rai svela l’Italia dello sport: arriva ‘Linea Verde Illumina’

Un programma sulla Rai per mostrare le bellezze turistiche dell’Italia sportiva. Questo ‘Linea Verde Illumina’, il nuovo format realizzato da Intra8enimento Day Time Rai, in collaborazione con Sport e Salute e il Ministero del Turismo.

Il porgramma - presentato ufficialmente allo stadio Olimpico di Roma - andrà in onda il sabato.

“Questo programma ci offre la grande opportunità di mostrare le bellezze turistiche dell’Italia sportiva, mette al centro un connubio importante di sport e turismo ed è un’occasione che non potevamo non cogliere - commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -. Nel 2023 siamo stati campioni del turismo, con quello sportivo italiano che ha raggiunto il livello pre-pandemico, per un giro di affari di 7,2 miliardi di euro e un fatturato superiore ai 100 miliardi. Sappiamo bene come siano importanti i grandi eventi sportivi che vengono fatti nella nostra nazione, aumentando il numero di turisti che spendono e che rimangono sul nostro territorio. Già oggi - precisa - stimiamo 513 mila arrivi per i Giochi di Milano-Cortina, +34% rispetto allo stesso periodo del 2023. E ringrazio i campioni di tutte le discipline sportive perché sono tutti dei grandi ambasciatori dell’Italia nel mondo”.