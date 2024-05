Mpi Italia a Genova per la convention di novembre. La città punta sul congressuale

MPI Italia sceglie Genova per la Convention MPI Italia 2024, in programma dal 15 al 16 novembre presso lo Starhotels President del capoluogo ligure.

L’evento, organizzato con il supporto del Convention Bureau di Genova, si pone l’obiettivo di valorizzare la filiera Mice ed è stato accolto con entusiasmo dalla città che, come sottolinea Ilaria Alzona, presidente del Convention Bureau di Genova, negli ultimi anni ha visto una forte crescita del turismo congressuale, favorita dalla sempre più stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati.

“Per MPI il 2024 è speciale perché è un anno di evoluzione internazionale”, commenta Alessia Di Raimondo, presidente MPI Italia 2023-2024 - -. Siamo grati al Convention Bureau di Genova e a Starhotels per sostenerci in questo appuntamento così importante per la nostra community e certi che insieme lavoreremo in piena sinergia per promuovere il meglio che Genova ha da offrire per la meeting industry”.