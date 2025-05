Napoli presa d’assalto dai turisti, anche a causa dei due prossimi match calcistici. Attesti infatti, come riporta Il Mattino, ventimila visitatori in più della media per vivere il ‘clima scudetto’.

L’atmosfera da tricolore traina l’indotto, incrementa i flussi e fa alzare le tariffe dei posti letto, ormai introvabili per le possibili date scudetto dell’11 o del 17-18 maggio, per cui sono attesi almeno 20 mila pernottamenti in più. E oltre centomila per un eventuale sfida scudetto, che accoglierebbe in piazza, comunque vada, più o meno un milione di tifosi.

Lo scudetto 2022-23 portò un incremento del 45% dei flussi nel bimestre successivo, con 3 milioni di indotto circa al giorno a giugno. Oggi, i prezzi delle camere sono cresciuti in media del 20%: “L’atmosfera scudetto avrà un riverbero ampio - spiega a Il Mattino Agostino Ingenito, presidente di Abbac -. Ci aspettiamo centomila richieste di prenotazione per l’eventuale festa. Circa 20 mila presenze in più arriveranno per i fine settimana delle ultime due partite. L’aumento delle tariffe c’è già”, conclude Ingenito.

L’eventuale tricolore azzurro farebbe la differenza anche sul medio periodo, spiegano da Federalberghi. A parlarne è Salvatore Naldi, presidente di Federalberghi Napoli: “Sport e turismo sono un binomio perfetto. Nel 2023 arrivarono turisti da tutto il mondo per ammirare la città addobbata e i cittadini pronti a cantare e brindare in ogni angolo. Il compito della città era quello di cavalcare, più a lungo possibile, l’onda del successo per rendere alcuni attrattori stabili, come lo è diventato il murale di Maradona. Ma Napoli deve essere pronta per eventi programmati come il Giro d’Italia”.

“Affinché Napoli ospiti gli Europei di Calcio 2032 - conclude Naldi - il Maradona dovrà rispettare i requisiti richiesti. Allo stesso tempo è necessario procedere alla costruzione del Palazzetto dello Sport che non serva solo da casa per eventi di basket o volley, ma anche per concerti musicali. L’impatto può essere importante per l’intero tessuto economico cittadino, e può contribuire, con una gestione attenta, anche alla destagionalizzazione e all’organizzazione di eventi nei mesi con minore affluenza turistica in città”.