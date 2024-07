Mettere al centro il ruolo del destination manager. Nasce con questo scopo l’Associazione Italiana Destination Manager (Assidema), che lancia la propria attività per formare i futuri professionisti del settore, competenti e innovativi, nonché capaci di supportare lo sviluppo delle destinazioni turistiche italiane.

I 10 soci fondatori hanno recentemente nominato Claudio Dell’Accio come presidente, Flavia Maria Coccia come vicepresidente e Giuseppe Bonanni come segretario e tesoriere.

Tra gli altri co-fondatori compaiono inoltre Massimo Caravita, Andrea Cerrato, Giancarlo Dell’Orco, Daniele Donnici, Antonio Prota, Elena Sisti ed Emiliano Viola.

“Con Assidema”, spiega Dell’Accio, “vogliamo diffondere la cultura del destination management e contribuire a definire e formare ciò che questi manager hanno come obiettivo comune: la valorizzazione dei territori in cui operano, non a discapito di altre destinazioni bensì aggiungendo valore al Sistema Italia”.

L’Associazione, infatti, mira a diventare ‘la voce dei destination manager italiani’, facilitando la collaborazione tra attori pubblici e privati così da disegnare un’offerta turistica integrata e durevole, e per tale ragione porterà la propria voce sul palco della prossima edizione di TTG Travel Experience.