Navigare a La Maddalena con Emerald Cruises Freedom

“Vivere il mare come un’avventura personale, intima e indimenticabile”. Così Daniele Amato De Serpis, fondatore di Emerald Cruises Freedom, racconta le esperienze su misura che offre la sua compagnia nel Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena.

“Una parola sintetizza la nostra missione: esclusività - spiega il fondatore -. Dopo una lunga carriera trascorsa a bordo di grandi motonavi turistiche, ho sentito il bisogno di cambiare rotta: non più viaggi standardizzati ma esperienze uniche, autentiche e a misura di persona. Volevo creare un programma su misura per chi desidera scoprire angoli segreti e incontaminati, lontani dalle rotte battute dal turismo di massa. La nostra passione per il mare si intreccia con l’amore per un mestiere che richiede professionalità, dedizione e il coraggio di osare. Offriamo piccoli sogni realizzabili: navigazioni lente, orari flessibili e destinazioni selezionate con cura”.

Il cuore dell’esperienza è il RIB BWA 34’, un maxi gommone lungo 10 metri e largo 4, equipaggiato con due motori Suzuki da 300 cv di ultima generazione. Scelti per il loro basso impatto ambientale e ridotti consumi, questi motori garantiscono prestazioni eccellenti, permettendo di coprire in un solo giorno più isole dell’arcipelago. Il mezzo è veloce, pratico, sicuro e perfetto per avvicinarsi alle coste più suggestive.

Le escursioni di Emerald Cruises Freedom si svolgono nel Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, dove natura e biodiversità si intrecciano in un delicato equilibrio che merita di essere preservato. Durante i tour, gli ospiti vengono sensibilizzati su pratiche sostenibili, come il risparmio di risorse idriche e alimentari, imparando a viaggiare in armonia con l’ambiente. Sostenibilità a bordo grazie all’eliminazione della plastica monouso, sostituita con soluzioni biodegradabili e compostabili, all’utilizzo di fornitori a km zero per supportare l'economia locale e di materiali ecologici e riciclabili.