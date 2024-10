“Il turismo nautico rappresenta una grande opportunità non solo per lo sviluppo del turismo in Italia, ma anche per promuovere una conoscenza più profonda e diversificata del Paese”. La presidente di Enit, Alessandra Priante, fa focus a Rimini su questa forma di turismo.

Priante sottolinea “l’aspetto sostenibile del turismo nautico, poiché permette di raggiungere località meno conosciute e spesso inaccessibili tramite i percorsi tradizionali, offrendo un’opportunità per sviluppare queste aree in modo circolare e razionale”.

“Il turismo nautico - aggiunge la presidente - ha un forte impatto economico, poiché attrae un’utenza alto spendente e valorizza il territorio, sfruttando la barca come mezzo per esplorare e conoscere i luoghi circostanti. Questo tipo di turismo si integra con una filiera produttiva di alta qualità, che comprende la produzione di yacht e barche di lusso, il design d’interni e altre componenti dell’industria italiana che si distinguono a livello globale”.

Per questo, è necessario “continuare a promuovere il turismo nautico, cercando di consolidare il settore e vendere l’offerta turistica italiana all’estero, supportando gli operatori del settore e le marine, formando i professionisti coinvolti e migliorando l’offerta disponibile, in modo da sfruttare al massimo le potenzialità di questo comparto”.