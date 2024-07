Puglia senza barriere, 1,3 milioni di finanziamento per il progetto C.Os.T.A.

Ammonta a 1,3 milioni di euro lo stanziamento per il Progetto C.Os.T.A., attuato da Regione Puglia e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione per rendere il turismo accessibile a tutti nella regione. Sette i progetti di rete che hanno vinto il bando, cui si aggiungono altri 20 piani risultati idonei, che potranno presto essere sostenuti con risorse pubbliche a seguito di un possibile ampliamento del finanziamento con scorrimento della graduatoria.

I 7 beneficiari sono progetti di rete pilota, disseminati in tutta la Puglia, che disegneranno comunità accessibili e un nuovo modo di fare le vacanze nella regione, senza barriere, a partire dal mare, per arrivare ai borghi e alle aree dell’entroterra.

Una regione alla portata di tutti

“Sono 130 milioni le persone in Europa con disabilità e 10 milioni in Italia. In media, ognuna di loro effettua almeno un viaggio all’anno. Per questo, attraverso il progetto C.Os.T.A., ci siamo posti l’obiettivo di rendere la Puglia una destinazione per tutti - sottolinea l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane -. Sono stati numerosi gli interventi presentati al bando promosso qualche mese fa nella sinergia tra gli assessorati al Turismo e al Welfare della Regione Puglia e con il coordinamento di Pugliapromozione. Con 44 progetti partecipanti, 27 risultati idonei e 7 finanziabili in questa prima tranche con risorse pari a 1,3 milioni di euro, siamo giunti alla fase finale di questo iter che permetterà alla Puglia di creare una nuova rete non solo di esperienze accessibili, ma anche di infrastrutture leggere alla portata di tutti.

L’attuazione di ogni progetto di rete definirà una comunità turistica accessibile, che sarà oggetto di un patto territoriale tra gli enti pubblici coinvolti (ad esempio i Comuni) e gli operatori della rete e sarà dotata di un programma di ospitalità composto da servizi di base (alloggi, ristorazione, trasporto) e da una serie di ulteriori servizi ed esperienze funzionali al turismo balneare.