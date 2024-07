Rilancio delle aziende strategiche: Giorgetti guarda a Fs

Lo schema utilizzato per l’intesa Ita-Lufthansa e per l’operazione Tim-Kkr sulla cessione di NetCo potrebbe presto essere replicato anche per Ferrovie dello Stato.

A prevederlo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che dopo aver annunciato il via libera dell’Ue all’intesa Ita-Lufthansa ha commentato al Financial Times: “Che l’Unione europea abbia deciso di non bloccare questo accordo è una buona notizia per le altre compagnie di bandiera tradizionali che cercano un consolidamento”.

Chi segue le mosse del ministro sottolinea che la ‘ricetta’ utilizzata per Ita-Lufthansa è la stessa dell’operazione Tim-Kkr sulla cessione di NetCo e che, prossimamente, potrebbe riguardare Ferrovie dello Stato. Una ricetta che si basa anche sul ruolo più concreto ed efficace che deve rivestire il pubblico: la partnership Stato-privato scatta solo se c’è anche l’investitore privato.

La nuova politica industriale di riorganizzazione generale messa in atto dal Ministero si basa su tre pilastri. Il primo: le realtà che non servono si vendono. Il secondo: le realtà utili si acquistano e ci si investe. Terzo: le realtà strategiche si riorganizzano, cosa che non esclude la privatizzazione parziale. E tra queste ci sarebbero, appunto, le Fs.