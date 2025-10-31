“Per il ponte di Ognissanti Roma si prepara a un nuovo record turistico. Sono attesi 278.700 arrivi e 697mila presenze, in crescita rispettivamente del 3,88% e 4,26% sul 2024” annuncia Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma, citando i dati Ebtl.

Un risultato che conferma il trend positivo del 2025 e apre prospettive ancora più rosee per il 2026. “L’arrivo di milioni di visitatori genera un impatto economico diretto su trasporti, ristorazione, negozi e hotel” aggiunge Onorato. Nel 2024 il turismo ha prodotto 13,3 miliardi di euro per la Capitale, mentre l’occupazione nel comparto è cresciuta del 5,5% nell’ultimo triennio.

“Questa crescita non è casuale: il turismo è una scienza esatta e una ricchezza da gestire, non da temere”.