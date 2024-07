Ryder Cup Roma: 262 milioni di indotto economico. Santanchè: “Successo frutto del lavoro di squadra”

“Un indotto economico di 262 milioni e un +11% di attività economica rispetto a Parigi 2018”. Questi i dati snocciolati dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, al convegno di Federalberghi ‘Crescere con il turismo internazionale: i nuovi modelli dell’ospitalità alberghiera in Italia’ sull’impatto economico della Ryder Cup 2023 a Roma.

Il resto dei numeri vede a quota “34 milioni la spesa degli spettatori per l’alloggio; 72 milioni la spesa degli spettatori per altri consumi” e “2/3 degli spettatori hanno espresso il desiderio di tornare in Italia nei prossimi 12 mesi”. Un successo, ha precisato il ministro, “frutto del lavoro di squadra”.

“Orgogliosi di essere italiani? Direi di sì, perché quando ci uniamo sotto un obiettivo comune siamo imbattibili - ha continuato -. Non posso che leggere questi dati con serenità e prospettiva positiva per il movimento dei turisti nel nostro Paese. In Italia abbiamo tutto, soprattutto la qualità, che ha portato quel +11% rispetto alle passate edizioni. Il Golf va visto come un’opportunità turistica senza eguali perché gli attori di questo sport rimangono tanto tempo in un Paese durante le loro vacanze e migliorano l’economia del Paese”.