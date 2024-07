Aumentano le imprese turistiche in Sicilia grazie alla forte ripresa dell’incoming. In base alle cifre fornite dalla Regione Siciliana nel 2023 l’isola ha infatti registrato 648.186 arrivi in più rispetto al 2022, raggiungendo un totale di 5.536.609, il 13,3% in più sull’anno precedente.

Un trend che quest’anno è in ulteriore accelerazione, dal momento che solo nel primo trimestre gli arrivi di visitatori stranieri, stimati da Bankitalia, sono aumentati di 61mila unità (499mila) sullo stesso periodo del 2023.

Nascono realtà imprenditoriali

Secondo i dati dell’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, nel primo trimestre di quest’anno le imprese registrate agli Albi camerali dell’isola e attive nelle categorie “servizi di alloggio e ristorazione”, “noleggio, agenzie di viaggi e servizi di supporto”, “attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, e “altre attività di servizi” sono diventate 46.826, in aumento di 1.021 unità rispetto alle 45.805 attive nei primi tre mesi del 2023.

Questo, di conseguenza, ha comportato, con l’assunzione di 7.133 lavoratori in più, che sono passati dai 150.715 del primo trimestre 2023 ai 157.848 di gennaio-marzo di quest’anno.

La candidatura del trapanese all’Unesco

Partendo da questi dati il presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace, rileva come sia ancora più opportuno “perseguire l’obiettivo dell’allungamento delle stagioni turistiche, per far sì che la Sicilia diventi meta preferita tutto l’anno. In tal senso Unioncamere Sicilia - ha aggiunto -, anche in applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto con l’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, anche quest’anno metterà a disposizione iniziative di promozione e strumenti di supporto per una migliore e più sostenibile organizzazione integrata dei territori nel loro insieme”.

Tra gli obiettivi di Pace, che è anche commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani, c’è anche portare avanti il processo di candidatura del territorio trapanese al patrimonio Unesco quale “Riserva della Biosfera”, nel Programma “Man and the Biosphere” MaB dell’Unesco. I territori interessati sono quelli delle Saline di Trapani, Paceco, Misiliscemi e Marsala.