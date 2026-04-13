Tassa di soggiorno Firenze 2026: tariffe, esenzioni e come si paga

La tassa di soggiorno a Firenze varia da 3,50 a 8 euro per persona a notte, a seconda della tipologia e categoria della struttura ricettiva. L'imposta si applica per un massimo di 7 notti consecutive e viene pagata direttamente al gestore dell'alloggio durante o alla fine del soggiorno.
Tariffe tassa di soggiorno per tipologia di struttura
Hotel e Residenze Turistico Alberghiere (RTA)
1 stella: 3,50€ per persona/notte2 stelle: 4,50€ per persona/notte3 stelle: 6€ per persona/notte4 stelle: 7€ per persona/notte5 stelle: 8€ per persona/notte
Strutture alternative e B&BAffittacamere (tutti i tipi): 6€ per persona/notteBed & Breakfast: 6€ per persona/notteCase appartamenti vacanze: 6€ per persona/notteLocazioni turistiche: 6€ per persona/notteResidenze d'epoca: 7€ per persona/notte
Campeggi e Strutture economicheCampeggi (tutte le categorie): 3,50€ per persona/notteOstelli della gioventù: 4€ per persona/notteCase per ferie: 4€ per persona/notte
Residence e AgriturismiResidence 2 chiavi: 4,50€ per persona/notte
Residence 3 chiavi: 6€ per persona/notte
Residence 4 chiavi: 7€ per persona/notte
Agriturismi 1 girasole: 3,50€ per persona/notte
Agriturismi 2 girasoli: 4,50€ per persona/notte
Agriturismi 3 girasoli: 6€ per persona/notte
Agriturismi 4 girasoli: 7€ per persona/notte
Agriturismi 5 girasoli: 8€ per persona/notte
Esenzioni e riduzioni della tassa di soggiorno
Sono completamente esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:
- Bambini e ragazzi sotto i 12 anni
- Persone con disabilità grave e relativo accompagnatore
Beneficiano di una riduzione del 50%:
- Gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica
Come e quando pagare la tassa di soggiorno
Il pagamento della tassa di soggiorno avviene direttamente presso la struttura ricettiva, durante il soggiorno o al momento del check-out. L'importo viene riscosso dal gestore dell'alloggio che provvede poi a versarlo al Comune di Firenze.
Remo Vangelista