TTG Italia
Italian Exhibition Group

Tassa di soggiorno Firenze 2026: tariffe, esenzioni e come si paga

Tassa di soggiorno Firenze 2026: tariffe, esenzioni e come si paga

La tassa di soggiorno a Firenze varia da 3,50 a 8 euro per persona a notte, a seconda della tipologia e categoria della struttura ricettiva. L'imposta si applica per un massimo di 7 notti consecutive e viene pagata direttamente al gestore dell'alloggio durante o alla fine del soggiorno.

Tariffe tassa di soggiorno per tipologia di struttura

Hotel e Residenze Turistico Alberghiere (RTA)

1 stella: 3,50€ per persona/notte
2 stelle: 4,50€ per persona/notte
3 stelle: 6€ per persona/notte
4 stelle: 7€ per persona/notte
5 stelle: 8€ per persona/notte

Strutture alternative e B&B
Affittacamere (tutti i tipi): 6€ per persona/notte
Bed & Breakfast: 6€ per persona/notte
Case appartamenti vacanze: 6€ per persona/notte
Locazioni turistiche: 6€ per persona/notte
Residenze d'epoca: 7€ per persona/notte

Campeggi e Strutture economiche
Campeggi (tutte le categorie): 3,50€ per persona/notte
Ostelli della gioventù: 4€ per persona/notte
Case per ferie: 4€ per persona/notte

Residence e Agriturismi
Residence 2 chiavi: 4,50€ per persona/notte

Residence 3 chiavi: 6€ per persona/notte

Residence 4 chiavi: 7€ per persona/notte

Agriturismi 1 girasole: 3,50€ per persona/notte

Agriturismi 2 girasoli: 4,50€ per persona/notte

Agriturismi 3 girasoli: 6€ per persona/notte

Agriturismi 4 girasoli: 7€ per persona/notte

Agriturismi 5 girasoli: 8€ per persona/notte

Esenzioni e riduzioni della tassa di soggiorno

Sono completamente esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- Bambini e ragazzi sotto i 12 anni

- Persone con disabilità grave e relativo accompagnatore

Beneficiano di una riduzione del 50%:

- Gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica

Come e quando pagare la tassa di soggiorno

Il pagamento della tassa di soggiorno avviene direttamente presso la struttura ricettiva, durante il soggiorno o al momento del check-out. L'importo viene riscosso dal gestore dell'alloggio che provvede poi a versarlo al Comune di Firenze.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana