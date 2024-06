Turismo a Torino, i dati dell’assemblea Federalberghi

Sono dati incoraggianti per il settore quelli emersi durante l’assemblea annuale di Federalberghi Torino. Nella sua relazione il presidente Fabio Borio ha sottolineato la significativa ripresa del turismo a Torino e provincia negli anni post pandemia con i grandi eventi a fare da traino.

Il primo semestre 2024 ha fatto segnare un’occupazione media delle camere pari al 70%. “Una conferma delle previsioni – ha detto Borio -. L’andamento è perfettamente in linea con un riposizionamento sul mercato turistico nazionale e internazionale”.

Secondo un rapporto redatto dal Centro Studi di Federalberghi in collaborazione con l’Ente bilaterale del Turismo e su dati Inps, nel 2022 hanno operato nella provincia di Torino 5.565 imprese turistiche e i lavoratori sono stati in media 32.459 con valori massimi registrati nel mese di giugno. Il 52,6% dei dipendenti è under 40, il 28% ha meno di 30 anni e in termini di contratti quelli stagionali hanno rappresentato il 4%, quelli stabili il 25,6% mentre i contratti part-time - la stragrande maggioranza - il 53%. I contratti a tempo indeterminato sono ancora inferiori dell’11,9 % rispetto al 2019.

Federalberghi Torino ribadisce la crescita dei giovani che scelgono di lavorare nel comparto turistico ricettivo, che offre occupazione soprattutto a donne (53%) e stranieri (27%).