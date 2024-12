Turismo Torino, il piano di attività per il 2025

Un 2025 fatto di progetti strategici, oltre alla gestione dell’ordinaria amministrazione. È questo il piano di attività di Turismo Torino e provincia sdoganato dal consiglio di amministrazione che ha approvato il budget e il lavoro per il prossimo anno.

Nel corso del 2025 l’ATL proseguirà nelle sue attività ordinarie che rappresentano il core business dell’Ente ovvero: la promozione turistica della destinazione “Torino e provincia” sul mercato nazionale e internazionale; la promozione della città e del suo territorio quale sede di congressi e incentive, mettendo a disposizione gratuitamente molteplici servizi per le associazioni nazionali ed estere e per tutti gli organizzatori di eventi. Nel 2025 si svolgeranno circa 20 congressi/convegni di rilievo, la maggior parte medico/scientifici. Altra attività sarà lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi turistici e una gestione efficace dell’accoglienza attraverso i 15 Uffici del Turismo.



Parallelamente, Turismo Torino e Provincia focalizzerà il suo operato su alcuni progetti strategici che coinvolgono il capoluogo subalpino, la provincia e la regione in stretta sinergia con gli Enti di riferimento. Prosegue con il suo ruolo di Official local tourism agency per la quinta edizione delle Nitto ATP Finals con l’obiettivo di trasformare il grande evento sportivo in un’esperienza culturale e turistica di grande rilevanza internazionale rafforzando ulteriormente la visibilità di Torino.



Per il terzo anno l’Ente collaborerà con la città di Torino e Urban Lab nella realizzazione del progetto Torino. Dire Fare Vedere design. Una Città Creativa Unesco presentato al Ministero del Turismo nel 2022 attraverso la realizzazione di itinerari turistici, la formazione sul design rivolta agli operatori e alle guide turistiche, la promo commercializzazione dell’offerta turistica su scala internazionale; parallelamente, il progetto sulle Residenze Reali Sabaude si concentrerà su itinerari tematici e azioni di co-marketing per valorizzare i beni culturali e i territori coinvolti. Prosegue inoltre il progetto europeo VivaCity al fine di definire una nuova strategia turistica attraverso attività partecipative e coinvolgimento degli stakeholder grazie al progetto di consulenza di tre anni gratuita da parte di esperti internazionali del turismo.



Nel settore del turismo lento e sostenibile, continueranno le collaborazioni con il progetto Upslowtour in sinergia con Unione Montana del Pinerolese finalizzata alla promozione e valorizzazione dei 15 percorsi cicloturistici dell’area e con il network europeo Alpine Pearls per la valorizzazione della mobilità dolce e delle esperienze outdoor. Parallelamente, il progetto Via Francigena For All punterà a promuovere un’offerta accessibile e inclusiva, valorizzando ulteriormente l’impegno degli Enti per un turismo senza barriere. La piattaforma Outdoor Active sarà ulteriormente ampliata, offrendo ai visitatori una panoramica completa dei percorsi cicloturistici ed escursionistici della nostra provincia.



Nel corso del Consiglio, si è inoltre evidenziato l’evento che verrà ospitato a Bardonecchia, il 70th Winter Meeting Ski Club Of International Journalists organizzato da GIS (Giornalisti Italiani Sciatori) con la collaborazione del Comune di Bardonecchia, del Consorzio Turismo Bardonecchia, di Colomion SPA e di Turismo Torino e Provincia. Dal 26 gennaio al 2 febbraio 2025 parteciperanno circa 150 giornalisti - che si occupano di temi vari dalla politica alla cronaca, dall’economia allo sport e naturalmente anche di turismo - provenienti da oltre 35 paesi del mondo. Il Winter Meeting è un momento dove i giornalisti si incontrano per trascorrere una settimana all’insegna dello sport e di sessioni di lavoro con dibattiti, presentazioni e corsi di formazione. Lo Ski Club Of International Journalists nasce proprio con l’obiettivo di creare un’occasione di confronto in un periodo, quello della Guerra Fredda, in cui era molto difficile parlare con membri di mondi diversi.