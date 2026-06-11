Uber ha un nuovo concorrente in Italia: Bolt debutta a Milano

Bolt sbarca in Italia, a cominciare da Milano. È arrivato l’annuncio che in molti aspettavano da tempo: Bolt, l’app di gestione della micromobilità, diretta concorrente di Uber, da oggi è attiva anche nel nostro Paese, a cominciare dagli aeroporti milanesi.

Nata in Estonia nel 2013, Bolt è oggi presente in 500 città, ma per questioni legislative locali non riusciva a trovare applicazione in Italia. Ora gli ostacoli sembrano superati e dalla società si dicono pronti “a supportare quei settori italiani che dipendono da collegamenti efficienti, tra cui turismo e ospitalità”. Simile a quella di Uber, la app di Bolt risulta tuttavia più economica, per le commissioni più basse che riconosce agli autisti.