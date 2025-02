Veneto, bando per la digitalizzazione del turismo: 1,49 milioni di finanziamenti

Arriva la seconda edizione del bando Smart Tourism Destination della Regione Veneto, che mette sul piatto 1,49 milioni di euro per promuovere la digitalizzazione e l’innovazione nel settore turistico.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, mira a supportare l’adozione di strumenti digitali avanzati da parte delle destinazioni turistiche venete, incentivando la creazione di ecosistemi digitali innovativi per migliorare l’esperienza dei visitatori e l’efficienza gestionale delle strutture ricettive.

“Con questo bando, la Regione del Veneto conferma il proprio impegno nella trasformazione digitale del turismo, favorendo la creazione di destinazioni più innovative e accoglienti per visitatori e cittadini – dice l’assessore regionale al turismo Federico Caner -. Vogliamo che il Veneto sia all’avanguardia nel panorama turistico europeo, con le destinazioni che sappiano sfruttare il digitale per offrire esperienze uniche e di alta qualità”.

I principali interventi previsti includono l’adozione del Destination management system (DMS) regionale per la gestione digitale dell’offerta turistica; l’integrazione di strumenti di business intelligence e analisi dei dati per migliorare la competitività delle destinazioni; la creazione e l’aggiornamento di piattaforme digitali per garantire maggiore accessibilità e sicurezza ai visitatori; l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative come realtà aumentata, metaverso, sensori IoT e blockchain per arricchire l’esperienza turistica; l’avvio di azioni di economia circolare per ridurre l’impatto ambientale, tra cui la riduzione dell’uso di plastica monouso e l’ottimizzazione del packaging; l’assistenza alle imprese locali per migliorare la loro presenza digitale e la promozione online.

Il bando è rivolto alle Organizzazioni di gestione della destinazione (Ogd) riconosciute dalla Regione Veneto e alle destinazioni turistiche che intendono adottare un modello di gestione digitale avanzato.