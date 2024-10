Weekend di Ognissanti, gli italiani in viaggio per Federturismo

Saranno fra gli 8 e i 10 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per la festività di Ognissanti in cerca di relax ed evasione. Lo dice Federturismo Confindustria, che sottolinea anche le tendenze del long weekend.

L’80% di chi si metterà in viaggio rimarrà in Italia, trascorrendo in media 2 notti fuori casa, in prevalenza presso parenti e amici, ma anche nelle strutture alberghiere in cui il tasso di occupazione supera il 70%. Visiteranno le città d’arte, in particolare Roma, Firenze, Napoli; andranno alla scoperta dei piccoli borghi, ma saranno anche in molti ad optare per qualche giorno di relax alle terme o in montagna a contatto con la natura.

Dopo l'auto, il mezzo di trasporto preferito per ammirare le bellezze del nostro Paese sarà il treno, scelto soprattutto dai più giovani.



Gli italiani che decideranno di spingersi oltreconfine si orienteranno sulle capitali europee con in vetta Parigi, nonostante si confermi una delle città più care, e Barcellona; New York rimane, invece, la prima scelta per chi ha un budget superiore e maggior tempo a disposizione.

Rimane alta l’attenzione degli stranieri verso le nostre destinazioni, con una forte presenza di americani, francesi e inglesi.