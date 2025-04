Preparata, sempre elegante, puntuale nel snocciolare dati e statistiche alle fiere e agli eventi di settore. Maria Elena Rossi è stata per sette anni la manager dei numeri e la mente dietro alle strategie di promozione di Enit Spa nel suo ruolo di direttrice marketing. Ora, si appresta a lasciare l’Agenzia Nazionale del Turismo e con essa anche la sua carriera nel pubblico, iniziata 20 anni fa in Piemonte, tra le fila dell’ente di promozione regionale.

La notizia, nell’aria da settimane, ha preferito comunicarla lei stessa, attraverso un post pubblicato su LinkedIn con cui ha annunciato una nuova “appassionante sfida professionale” e salutato i compagni di viaggio di questi anni, istituzioni ed enti con cui ha tessuto forti relazioni. “Ringrazio la Direzione Marketing e Promozione di Enit lascio dei professionisti preziosi – ha scritto -. Insieme abbiamo affrontato cambiamenti importanti, senza mai perdere di vista il nostro ruolo di rappresentare il brand Italia nel mondo, di contribuire alla crescita sostenibile del turismo, di accompagnare sui mercati esteri imprese e territori. Lo abbiamo fatto con responsabilità e trasparenza, attraverso la cultura del dato e del risultato. Ringrazio il Ministero del Turismo e la governance di Enit per la fiducia”.

Per Maria Elena Rossi il futuro sarà nella meeting industry “con responsabilità e sede all’estero, per contribuire allo sviluppo di un’azienda di altissimo rilievo, che ha portato negli ultimi decenni il mondo in Italia e l’eccellenza italiana nel mondo”. Fuori dall’industria leisure, dunque, ma comunque nei paraggi...