Al via il recruiting europeo di Etihad, tappe a Roma e Milano

È in arrivo un recruiting europeo per Etihad Airways, alla ricerca di comandanti e primi ufficiali esperti. Anche l’Italia sarà coinvolta in questa operazione che attraverserà in totale sette città tra giugno e agosto.

“L'iniziativa arriva in un momento in cui Etihad cresce più rapidamente di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo – spiega la compagnia in una nota -, con oltre 20 nuovi aeromobili all'anno e l'obiettivo di raddoppiare nuovamente la flotta entro i prossimi sette anni. Una crescita che moltiplica le opportunità di avanzamento professionale: i Primi Ufficiali beneficiano di percorsi accelerati verso il comando, mentre i Comandanti possono intraprendere ruoli di leadership oltre la cabina di pilotaggio, inclusi incarichi di addestramento”.

Dopo le tappe spagnole di Madrid e Barcellona, il recruiting approderà in Italia a Roma e Milano, rispettivamente il 7 e il 9 luglio, per poi approdare in Gran Bretagna e chiudere a Istanbul. Con questa operazione la compagnia vuole sostenere la strategia di crescita che punta a raggiungere 37 milioni di passeggeri all'anno e un network di oltre 125 destinazioni entro la fine del decennio.