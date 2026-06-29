In occasione del 30esimo anniversario delle operazioni sullo scalo di Roma Fiumicino, American Airlines ha annunciato l’introduzione di un secondo volo giornaliero tra Philadelphia e lo scalo capitolino, che sarà operativo dal 5 al 24 ottobre 2026 con aeromobili Boeing 787-8.

Allo stesso tempo, American Airlines estenderà la stagione operativa di diverse rotte strategiche, sostenendo la domanda anche oltre il picco estivo.

In particolare, è previsto il prolungamento della rotta Roma–Chicago dal 24 ottobre al 1° novembre 2026, operata con Boeing 787-8, insieme all’estensione del collegamento Roma–Miami nello stesso periodo, operato con Boeing 777-200.

“L’Italia continua a essere uno dei mercati più rilevanti per American Airlines in Europa e Roma svolge un ruolo centrale nella nostra strategia transatlantica - ha commentato José A. Freig, vice president of international and inflight dining operations di American Airlines -. Nel celebrare 30 anni di presenza a Roma, siamo orgogliosi di continuare a far crescere le nostre operazioni nella capitale italiana, che includeranno fino a 7 voli giornalieri nei periodi di picco, offrendo ai nostri clienti ancora più opzioni per i loro viaggi transatlantici”.