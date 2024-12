Corsica Sardinia Ferries assume: 150 posizioni aperte

Corsica Sardinia Ferries a caccia di personale. La compagnia di navigazione apre il recruiting per 150 risorse da impiegare a bordo delle sue navi negli ambiti macchina, camera e cucina.

L’azienda propone contratti a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure di un mese, con possibilità di proroga.

I profili ricercati sono: ufficiali e sottufficiali di macchina; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine; addetti sala, bar e casse; receptionist e hostess.

I candidati dovranno essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW, ma saranno valutati anche profili che non possiedono questi requisiti. Per il personale di sala e bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto; mentre per le posizioni di receptionist e hostess, l’azienda ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese.