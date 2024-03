Il turismo assume per l’estate: oltre 246mila posti

A inizio anno il turismo si conferma tra i settori più attivi nella ricerca di personale. In vista dei ponti primaverili e della stagione estiva, l’industria dei viaggi attiva la macchina del recruiting per inserire nuovo personale in particolare negli ambiti dell’ospitalità e della ristorazione.

Solo nel periodo compreso tra febbraio e aprile – rivelano i dati del Centro Studi FipeConfcommercio riportati sulle colonne di Italia Oggi - saranno 172.440 le assunzioni nella ristorazione, 13% in più rispetto allo stesso trimestre del 2023. Il 70% di queste riguarderanno proprio il settore del turismo.

Ma il fabbisogno complessivo della filiera turistica si attesta sui 246.270 addetti.