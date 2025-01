Aeroporti di Londra verso l’ampliamento

Gli aeroporti di Londra potrebbero presto essere ampliati. Secondo la BBC il nuovo governo laburista starebbe valutando concretamente l’ipotesi di costruire una terza pista a Heathrow, una seconda a Gatwick e ampliare la capacità dello scalo di Luton.

“Siamo impegnati a far crescere la nostra economia e a rendere questo un ottimo posto in cui le aziende possono investire e commerciare” ha detto la Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves, da sempre favorevole ai progetti di ampliamento degli aeroporti londinesi, frenati negli ultimi anni dalle proteste per l’impatto ambientale.

Entro il 27 febbraio si deciderà sui piani di espansione dell'aeroporto di Gatwick che vuole aumentare la sua capacità a 75 milioni di passeggeri all'anno, (il record pre-covid era di 47 milioni), mentre la delibera sulla costruzione di un nuovo terminal a Luton è prevista per il prossimo 3 aprile.