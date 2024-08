Allerta in Giappone per il tifone Ampil: a Tokyo cancellati 650 voli

Stato di massima allerta in Giappone per il passaggio del tifone Ampil, che interesserà il Nord del Paese. Qui sono già state evacuate migliaia di persone per il timore di forti inondazioni che potrebbero colpire la zona.

Anche sul fronte dei trasporti l’emergenza meteorologica sta creando una situazione di caos, a partire dai collegamenti aerei: nei due scali di Tokyo, Aneda e Narita, sono stati infatti cancellati preventivamente 650 voli, sia nazionali sia internazionali, con pesanti ripercussioni per 120 mila passeggeri. Forti disagi anche per quanto riguarda i collegamenti ferroviari.

Secondo quanto riportato da Tgcom.it, il tifone attualmente sta viaggiando a una velocità di 20 km/h, con venti che superano i 200 chilometri orari. Previste ingenti piogge, in alcune zone fino a 300 millimetri di acqua.