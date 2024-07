Una settimana dopo una grande manifestazione anti-turismo a Maiorca, centinaia di residenti di Minorca hanno organizzato una protesta su piccola scala contro gli impatti del turismo di massa.

La protesta è stata organizzata da Menys Turisme, Mas Vida e ha visto la partecipazione di circa 250 residenti sulla spiaggia.

I residenti si sono seduti sulla spiaggia per formare le lettere “SOS” mentre decine di teli da mare venivano stesi sulla sabbia per scrivere “Minorca”

“Il turismo di massa sta rendendo difficile la vita alla gente del posto che non può permettersi di vivere sulla propria isola perché gli appartamenti per turisti fanno aumentare i prezzi”, ha affermato un organizzatore in un intervento riportato da Travelmole.

La protesta è avvenuta dopo che circa 10mila dimostranti hanno preso parte a una manifestazione contro il turismo di massa a Palma di Maiorca. Altre grandi manifestazioni si sono verificate nelle Isole Canarie e a Barcellona.

Portando con sé modelli improvvisati di aerei e navi da crociera, i manifestanti hanno percorso le strade della capitale di Maiorca con cartelli che recitavano “no al turismo di massa” e “stop ai jet privati”.

I residenti starebbero lottando per una modifica della legge che vieti la vendita di immobili ai non residenti.

Lo scorso anno le Isole Baleari hanno attirato circa 14 milioni di turisti.