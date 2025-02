Arabian Adventures annuncia l’avvio delle sue operazioni in Oman, una nuova destinazione che risponde alla crescente domanda da parte dei partner internazionali del settore turistico. Questa espansione permetterà ai clienti di usufruire di itinerari di viaggio ed eventi su misura nel Sultanato, con la possibilità di includere uno scalo a Dubai.

Lavorando a stretto contatto con gli esperti locali di dnata Travel Group, Arabian Adventures porta in Oman un approccio integrato, offrendo un’ampia gamma di prodotti e servizi. Il suo portfolio include accoglienza in aeroporto, trasferimenti privati, tour e prenotazioni alberghiere, oltre a una linea di emergenza attiva 24/7.

Inoltre, è stata introdotta una nuova gamma di esperienze di viaggio esclusive per soddisfare le diverse preferenze dei viaggiatori. Gli itinerari personalizzabili “Discover Oman”, “Wellness retreat in Oman” e “Hike above the mountains in Oman”, già disponibili per la prenotazione, offrono anche varianti stagionali. Le proposte di itinerario di lusso prevedono, inoltre, un’opzione di scalo a Dubai, ideale per chi desidera scoprire entrambe le destinazioni in un unico viaggio.

“I viaggi tra Emirati Arabi Uniti e Oman continuano a crescere in popolarità, grazie a comode opzioni di viaggio sia in aereo che su strada – dice Alaa AlKhatib, vicepresidente destination management dnata Travel Group -. L’ampliamento delle nostre attività per includere l’Oman è stato un passo naturale. Stiamo registrando un crescente interesse per gli itinerari in Oman da parte dei nostri clienti, in particolare dai partner trade del turismo di lusso e dagli organizzatori di eventi nel Regno Unito e in Europa, alla ricerca di soluzioni premium”.

La divisione eventi dell’azienda, Arabian Adventures Meetings, Incentives and Events, sta rispondendo alla crescente domanda dei suoi servizi pluripremiati in Oman, con la nomina di specialisti dedicati alla destinazione.

“Arabian Adventures offre una soluzione completa per i viaggiatori diretti in Oman, con la possibilità di includere Emirati Arabi Uniti e Maldive nei loro itinerari personalizzati. Crediamo che il nostro approccio innovativo, i punti di forza del nostro brand e la nostra esperienza incentiveranno più viaggiatori a esplorare questo splendido Paese quest’anno e negli anni a venire” conclude AlKhatib.