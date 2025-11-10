Benidorm oltre l’estate: hotel pieni a novembre

Occupazione al 96,8% a metà novembre per gli hotel di Benidorm. La destinazione registra un risultato record ‘fuori stagione’.
L’elevata domanda, precisa preferente.com si concentra principalmente nei giorni centrali della settimana, trainata dal popolare ‘Fancy Dress Party’, che si tiene giovedì 13 novembre: la festa di origine britannica ha spinto gli arrivi da uno dei principali mercati della destinazione, quello Uk, dal quale proviene un turista su due in questo periodo.
Secondo Hosbec, l’associazione degli albergatori, il successo “contribuisce senza dubbio a ridurre la stagionalità ed è semplicemente un’ulteriore manifestazione di turismo sostenibile”.
Remo Vangelista