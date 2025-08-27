Brasile, cresce la domanda di esperienze luxury

Il mercato del lusso in Brasile continua a sorprendere. Secondo l’edizione di quest’anno dello studio di Bain & Company, commissionato da Valor e Vogue, tra il 2022 e il 2024 le vendite del settori di alta gamma sono cresciute del 26%, con un incremento annuo del 12%, molto oltre la media globale del 3%.

In valore assoluto i consumi hanno raggiunto i 98 miliardi di reais, pari a 15,42 miliardi di euro, e di questi 598 milioni sono per hotel ed esperienze luxury. L’ospitalità quindi si rafforza, spinta dal turismo e dall’aumento del prezzo medio delle stanze, passate da 330 a 456 euro. Ma è soprattutto il mercato interno a registrare un incremento, visto che gli stranieri negli hotel di lusso rappresentano solo il 23% della clientela. Bain stima che, entro il 2030, il mercato del lusso brasiliano possa valere fino a 150 miliardi di reais, pari a 23,6 miliardi di euro, sostenuto da una élite di circa 1,5 milioni di individui che già concentrano 860 miliardi di dollari in patrimoni liquidi.